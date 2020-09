Alcune situazioni di mercato potrebbero chiamare la dirigenza a cogliere occasioni. E Iachini nel frattempo, lavora sulla mediana…

Il mercato è nel vivo e alcune situazioni potrebbero chiamare la dirigenza a cogliere le occasioni più interessanti per assicurare a Iachini qualche alternativa in più. In queste settimane il tecnico ha lavorato molto sul centrocampo, grazie agli innesti di Amrabat ( oggi però indisponibile per squalifica), Bonaventura e Borja Valero. Questo settore del campo è diventato strategico. Dopo aver blindato la difesa scrive La Repubblica, chiedendo alla società di non vendere nessuno in quel reparto e sincronizzando i movimenti della linea a tre, Iachini si è concentrato sul fulcro del gioco. L’obiettivo è quello di far girare al meglio il motore della squadra, in modo da poter liberare Chiesa a tutta fascia e permettere ai due davanti, Ribery e Kouame, di non avere compiti in fase arretrata.

