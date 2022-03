Alessandro Moggi: “Alla Fiorentina vanno fatti i complimenti per la cessione di Vlahovic”

Alessandro Moggi, intermediario di mercato e procuratore, ha parlato a Sky Sport della trattativa che ha portato Vlahovic alla Juventus: “La scelta è stata fatta per più motivi, penso che la Champions League sia il principale. La Fiorentina è stata bravissima a cedere il serbo: è riuscita a piazzarlo a quasi ottanta milioni quando il contratto sarebbe scaduto dopo un anno e mezzo. Penso che solo la società viola sappia quando è arrivato il momento di svolta della trattativa”.

A proposito anche di un altro ex viola: “Non è un bel momento per la Juventus. Penso che questo affondo non ci sarebbe stato con un Chiesa in forma, ma si è infortunato…”.