Alla disperata ricerca di un vice Dalbert: la Fiorentina chiede Pajac al Genoa

La Fiorentina è palesemente alla ricerca di un vice Dalbert. Motivo per il quale, come riporta Gianluca di Marzio, sta provando in queste ore a prendere Pajac del Genoa. Dopo aver incassato il no di Criscito e Laxalt, dunque, è evidente che Pradè voglia regalare a Iachini una riserva di Dalbert per non ritrovarsi in emergenza qualora il brasiliano dovesse essere assente.