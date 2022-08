Alla fine Cavani vola da un ex allenatore della Fiorentina

Si è conclusa oggi la vicenda sul futuro di Edinson Cavani, attaccante uruguaiano attualmente svincolato dopo l’addio al Manchester United. Di lui si era parlato anche in ottica Fiorentina prima dell’arrivo a Firenze di Luka Jovic. Alla fine la sua nuova maglia sarà quella del Valencia dell’ex allenatore viola Gennaro Gattuso. Per l’attaccante un biennale per la sua prima esperienza in Spagna.

Cavani è già atterrato in terra iberica, pronto a firmare il nuovo contratto con il Valencia.