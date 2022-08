Alla fine ci sarà la Premier League nel futuro di Marcos Senesi. L’ormai ex obiettivo viola pronto a raggiungere una vecchia conoscenza della Fiorentina

Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, Marcos Senesi sta per firmare il suo nuovo contratto con il Bournemouth. Il difensore italo-argentino, a lungo seguito anche dalla Fiorentina, passerà alle Cherries per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, che andranno nelle casse del Feyenoord.

Il giocatore raggiunge così Neto, ex portiere viola, anche lui divenuto da qualche giorno ufficialmente un calciatore del Bournemouth.