Alla fine De Rossi la sua panchina potrebbe ottenerla davvero ma ripartendo dalla Serie B

Sembrava poter essere un’occasione, una suggestione, addirittura nel 2020 per la panchina della Fiorentina: De Rossi era un po’ l’intrigo di Rocco Commisso, quando ancora non si era deciso a confermare Iachini. L’ex capitano giallorosso aveva appena smesso da calciatore al Boca Juniors e non aveva ancora il patentino e non se ne fece di nulla. Dopo due anni di presenza anche nello staff di Mancini, per De Rossi l’occasione in panchina potrebbe arrivare nella prossima stagione in Serie B, alla Spal, secondo Sportitalia.