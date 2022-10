Alla fine l’esordio per De Rossi sulla panchina di un club arriva ma percorso più graduale di quanto pensava la Fiorentina

Le voci su Daniele De Rossi si diffusero nel luglio 2020, nella fase di ripresa dei campionati dopo la pausa per il Covid: l’ex capitano giallorosso stava smettendo col calcio al Boca Juniors e ci fu chi lo accostò alla Fiorentina, dato che di lì a breve ci sarebbe stata da prendere una decisione su Iachini. Sembrava scontato infatti che il tecnico marchigiano lasciasse la panchina a fine campionato, dopo la salvezza: invece Commisso strabiliò tutti, con una conferma assurda e allucinante, la prima di tante decisioni cervellotiche del club viola. In quel mese, prima della scelta del presidente, di nomi ne vennero sondati eccome: il primo fu proprio De Rossi, in rapporti con Pradè, per una decisione che avrebbe lasciato altrettanto attoniti. Non a caso poi l’ex centrocampista ha avviato il suo percorso da allenatore nello staff di Mancini in Nazionale e oggi alla Spal in Serie B per quanto riguarda i club. Per i suoi oggi 0-0 all’esordio sul campo del Cittadella.