Alla fine né Fiorentina né Torino: il futuro di Lucas Torreira sarà in Spagna

Sembra essere giunta ad una conclusione la telenovela-Torreira. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano il regista in uscita dall’Arsenal avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per il suo trasferimento in Spagna. Ora manca l’accordo tra le squadre, visto che i Colchoneros devono prima liberarsi di Hector Herrera e ingaggiare Torreira.

Lucas Torreira has agreed personal terms with Atlético Madrid. He’s keen to join but agreement with Arsenal has not been reached yet: Atléti need to sell Hector Herrera to sign Torreira. ⚪️🔴 #AFC #Atleti #transfers @MatteMoretto

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2020