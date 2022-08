Alla fine Odriozola potrebbe rassegnarsi a lasciare il Real: lo segue il club più sul attivo sul mercato della Premier

Il suo sogno era quello di tornare al Real per giocarsi le sue carte ma per Alvaro Odriozola non sembra esserci tutta questa fiducia da parte di Ancelotti. Ecco perché secondo il portale Libertad Digital, l’ex terzino della Fiorentina potrebbe migrare in Premier League: su di lui c’è il Nottingham Forest, appena neopromosso e club più attivo sul mercato con oltre 200 milioni spesi. Odriozola pare esserci rassegnato a cercare fortuna altrove e sarebbe il quindicesimo volto nuovo del Forest.