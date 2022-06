Alla fine Piatek può diventare il rimpiazzo di Belotti al Torino: ma la staffetta non è reciproca

Di sborsare 15 milioni per Piatek la Fiorentina non ha voglia: è questa la perfino ovvia deduzione che si può fare dopo aver visto come è finita con un giocatore fondamentale come Torreira. In fin dei conti il polacco ha segnato qualche gol ma ha finito poi per lasciare posto a un non certo brillante Cabral. Ecco allora che su di lui si può avventare il Torino, come riporta Tuttosport: per i granata l’Hertha potrebbe imporre però l’obbligo di riscatto e non il semplice diritto. Questo però non vuol dire che la staffetta con Belotti si materializzi anche a Firenze, soprattutto se la Fiorentina riuscirà a trovare la quadratura del cerchio con Jovic.