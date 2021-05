Alla fine Sarri potrebbe finire davvero nella Capitale ma sulla sponda meno attesa

Di lui si era parlato a lungo in ottica Fiorentina, dopo l’addio alla Juve e la panchina viola a lungo in bilico: non si è mai andati però oltre qualche chiacchierata conoscitiva, anche perché per Sarri subentrare a stagione in corso rappresentava elemento da evitare. Nelle ultime ore però il tecnico toscano è entrato in contatto con la Lazio e le chance di buon esito ci sono, visto anche che tra le big la squadra capitolina è l’unica rimasta senza guida. Nel suo destino sembrava esserci la Roma fino a un mese fa e ora la destinazione potrebbe essere quelle opposta della Capitale.