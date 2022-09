Alla fine trova pace anche Grillitsch. L’austriaco vola in Olanda e raggiunge…Lucca

Dopo una sequela di trattative saltate, arriva il lieto fine per il classe ’95 austriaco Florian Grillitsch. Il centrocampista ed anche difensore ex Hoffenheim firmerà per l’Ajax trovando una collocazione a parametro zero.

Le trattative con la Fiorentina, il Napoli, il Brighton, il Galatasaray ed anche il Trabzonspor non sono arrivate alla conclusione, complici soprattutto i rifiuti del calciatore, poco convinto, e le esose richieste del padre, membro dell’entourage. Adesso però il giocatore, come riporta Sky, si prepara a volare in Olanda e raggiungere l’ex Pisa Lorenzo Lucca, iniziando una nuova avventura in Eredivisie.