Alla Fiorentina arriva un nuovo attaccante. Scamacca in viola? Attenti a Kouame. Per Pavoletti il problema si chiama Inter

La situazione di Cutrone, destinato a lasciare la Fiorentina nel corso del prossimo mercato, conferma il fatto che a Firenze arriverà un nuovo attaccante.

Su La Nazione viene fatto un punto sui papabili a vestire la maglia viola. All’interno dell’articolo viene messo in primo piano Llorente e vengono ribaditi i nomi ’forti’ di Piatek (Hertha), Caicedo (Lazio) e Zaza (Torino).

Oltre a questi le novità sono quelle che portano a Scamacca (oggi al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo) e Pavoletti (Cagliari). Nel primo caso, la pedina utilizzabile dalla Fiorentina per convincere il Genoa può essere Kouame che può tornare rossoblu in prestito fino a giugno. Per quanto riguarda Pavoletti il problema può essere l’Inter che vuole inserire l’attaccante nell’operazione che porta al ritorno in Sardegna di Nainggolan.