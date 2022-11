Alla Fiorentina basta un tempo per calare il tris in Lettonia ma deve accontentarsi della seconda posizione nel girone di Conference League

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

RFS Riga-Fiorentina 0-3 (6′ Barak, 44′ Cabral, 45’+ 1 Saponara)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura (46′ Zurkowski), Mandragora (46′ Bianco), Barak (75′ Maleh); Ikoné (58′ Distefano), Cabral (58′ Jovic), Saponara.

90’+3 Finisce qui la gara. La Fiorentina fa tutto nel primo tempo segnando tre gol in casa dell’RFS Riga. Una vittoria che non basta ai viola per passare primi nel girone dato anche il successo dell’İstanbul Başakşehir contro gli Hearts of Midlothian. A segno per i viola in terra Lettone Barak, Cabral e Saponara.

90′ Saranno tre i minuti di recupero.

88′ Ammonito Bianco per proteste.

86′ Iniziativa di Zurkowski che dopo una poderosa falcata va al cross deviato in angolo da Zaleiko.

83′ Prova a farsi vedere in attacco il giovane Distefano, la difesa del Riga prova a contrastare le sue azioni personali.

80′ Segna il Riga ma c’è fuorigioco. Ma sull’azione che ha portato al gol annullato c’è da segnalare la grande parata di Terracciano sulla conclusione di Emerson Deocleciano. Firoentina che ha rallentato tantissimo i ritmi di gioco in questa fase di gara.

79′ Ammonito anche Venuti per un fallo commesso sulla sinistra nei pressi dell’area.

77′ Ammonito Martinez Quarta per fallo commesso sul neoentrato Zaleiko che si stava lanciando verso la porta.

75′ Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Barak, tocca a Maleh.

73′ Cambio per l’RFS: fuori Saric, va in campo Zaleiko.

71′ Avversari vicino al gol! Lipuscek va di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, paratona di Terracciano che gli dice di no.

68′ Si fa vedere in area viola l’RFS RIGA, Igor toglie il pallone a Lipuscek prima che quest’ultimo possa andare al tiro.

66′ Lancio di Barak in profondità per Jovic che scappa ai difensori ma Steinbors interviene in uscita e fa suo il pallone

63′ Saponara apparecchia per Barak, la sua conclusione non centra il bersaglio per pochissimo!

61′ Si fanno vedere nella metà campo viola gli avversari, ma la Fiorentina li tiene a bada.

58′ Cambio nella Fiorentina: escono Cabral e Ikone, tocca a Jovic e Distefano.

57′ Per l’RFS RIGA fanno il loro ingresso in campo Friesenbichler e Sorokins, escono Zjuzins e Mares.

54′ Ammonito Zjuzins del Riga per fallo su Venuti.

51′ Cross di Venuti in area, il tentativo di conclusione di Ikone finisce fuori.

49′ Ci prova con il mancino Ikone su uno spunto di Zurkowski, pallone che finisce alto.

46’+1 Il secondo tempo inizia con una girandola di cambi per la Fiorentina: escono Bonaventura e Mandragora, vanno in campo Bianco e Zurkowski.

45+1′ Il primo tempo si chiude sul 3-0 per la Fiorentina con i gol di Barak, Cabral e Saponara.

45’+1 GOOOOOL! SAPONARA!!!! Una perla del giocatore viola che da fuori spara con la conclusione a giro il pallone sul secondo palo sotto il sette per il 3-0!

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

44′ GOOOOOOOL!!!!! CABRAL!!!!!!!!!!! Barak con il tacco serve il centravanti viola, che da pochi passi spedisce il pallone in porta per il 2-0.

41′ Occasione per il Riga! Il colpo di testa di Ilic scaturito da un’azione avviata da Zjuzinis finisce alto.

38′ Fiorentina che sta crossando di continuo in area ma senza calibrare bene la mira.

35′ Scambio tra Ikone e Venuti, il terzino viola va al traversone che però non è preciso.

31′ Palleggio veloce della Fiorentina, Riga che continua a blindare il muro difensivo.

28′ Pallone in area con Cabral e Venuti appostati in area, ma c’è fallo in attacco del terzino viola.

25′ Continua a scodellare cross in area la Fiorentina, la difesa avversaria allontana tantissimi palloni di testa.

22′ Bonaventura pesca Ikone a destra che dribbla il diretto marcatore e prova il tiro sotto al sette sul secondo palo, pallone che finisce alto di poco.

19′ Resiste per adesso la difesa del Riga, la Fiorentina attacca da tutti i fronti.

16′ Fiorentina che continua a fare la sua partita vincendo tutti i contrasti e anticipando sempre gli avversari.

13′ Possesso di palla totale della Fiorentina, che continua a scambiare il pallone nei pressi del limite dell’area degli avversari.

10′ Tiro di Bonaventura rimpallato, Steinbors alza il pallone sopra la traversa sul pressing di Saponara.

8′ Doppia finta di Ikone a destra e tiro in porta, para Steinbors.

6′ GOOOOOL! BARAK! Cross di Saponara dalla destra e il centrocampista ceco va di testa a depositare il pallone sul primo palo. 1-0 per i viola.

4′ C’è subito un cambio tra le fila avversarie: non ce la fa a proseguire il difensore Dubra, va in campo Mares.

3′ Azione di Ikone sulla destra, l’esterno viola prova ad andare verso la porta partendo da destra, ma lo trattiene Maksimienko.

1′ Inizia l’ultima gara della Fiorentina nel girone di Conference League. Forza viola!

Ultima partita del girone di Conference League per la Fiorentina che scende in campo in Lettonia, contro l’RFS Riga per determinare la propria posizione finale nel raggruppamento. I viola sono ancora in corsa per il primo posto, ma avranno bisogno di buone notizie non solo da questa gara, ma anche da quella che si gioca contemporaneamente a Istanbul, tra il Basaksehir e gli Hearts. Fischio d’inizio del match previsto per le ore 16.30 in Italia. A seguire, come di consueto, ampio dopopartita con interviste, commenti e pagelle.

