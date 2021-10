“Alla Fiorentina c’è il progetto perfetto per Berardi, il suo trasferimento a Firenze potrebbe essere quello giusto”

A Lady Radio ha parlato l’ex direttore sportivo del Sassuolo Nereo Bonato, intervenendo sul possibile futuro di Domenico Berardi, noto obiettivo mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Credo che Berardi, per le sue caratteristiche, sarebbe perfetto per il progetto viola. Il Sassuolo però è una bottega cara e bisogna capire se tra le parti si potrà trovare una soluzione alla distanza di valutazione. A Firenze c’è un progetto di livello e il trasferimento alla Fiorentina potrebbe essere quello giusto per Berardi. Potrebbe essere un’operazione importante”.