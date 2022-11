“Alla Fiorentina consiglio un talento dell’Arsenal in scadenza di contratto. Ricorda Nuri Sahin, ha qualità pazzesche. Martinelli ha grande futuro”

Intermediario di mercato vicino alle vicende viola, Michele Fratini a Radio Toscana analizza la situazione gigliata dando anche un suggerimento di mercato. Ha parlato così Fratini: “Sul gol campano la colpa è dei centrali viola, non si può consentire quel triangolo in area. La Fiorentina si sta comunque ritrovando a livello di risultati dopo le 5 vittorie di fila. E’ una squadra in condizione, con mentalità e furore. Verticalizza di più, è immediata. Il Milan viene da risultati non eccelsi e gli manca un finalizzatore. Contro la Juve meritava di vincere la squadra di Italiano, che ha fatto bene anche col Napoli e buttato via la gara con l’Inter. Deve andare a Milano spavalda senza sottovalutare la sfida”.

Su Gollini ed il tema portiere: “Gollini è stato accolto benissimo a Firenze nonostante avesse deciso di sposare il progetto e l’opportunità del Manchester United, non ha sfruttato la sua occasione.Martinelli? Il portiere 2006 ha un grande futuro. Ha struttura, si allunga benissimo sulla palla, mi piace moltissimo. Penso che potrà far parte della prima squadra”.

Poi sul mercato: “Il mio nome per la Fiorentina è Charlie Patino, classe 2003 di passaporto inglese e spagnolo, talento immane. Ha giocato tanto tempo nell’Under 23 dell’Arsenal. Giocatore fortissimo. E’ un consiglio per gli acquisti che faccio alla Fiorentina. Il ragazzo è già noto, ora è in Championship al Blackpool in prestito. Mancino naturale. Si parlava di Lo Celso, Patino invece ricorda un po’ Nuri Sahin, ex Borussia Dortmund e Real Madrid. Il suo valore di mercato si aggira sui 4 milioni di euro. E’ un centrocampista che ha dribbling e forse talvolta eccede anche nel tentare di saltare l’uomo, ma ha qualità vera. Il ragazzo andrà a scadenza nel 2023, in estate”.