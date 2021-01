Alla Fiorentina è stato proposto Arnautovic. La società viola pensa al da farsi, con Kouame che adesso…

Alla Fiorentina è stato proposto Marko Arnautovic, attuale giocatore dello Shanghai SIPG. La punta austriaca classe 1989 vorrebbe tornare in Europa dopo l’esperienza in Cina. La società viola sta riflettendo sulla possibile operazione anche in base al futuro di Christian Kouame che però, con la prestazione e il gol di oggi, potrebbe aver allontanato le voci di una possibile cessione, nonostante le tante squadre interessate a lui. A riportarlo è stato Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale.

0 0 vote Article Rating