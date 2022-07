“Alla Fiorentina manca il regista: Amrabat e Mandragora hanno caratteristiche diverse e Torreira era meglio di entrambi”

Il giornalista di Radio RAI Filippo Grassia si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

“La carta Jovic è molto interessante perché in Germania aveva segnato tantissimo Si è perso a Madrid, ma mi auguro che ritroveremo a Firenze il giocatore che aveva fatto sfracelli in Bundesliga. Per le sue caratteri, può essere molto utile per il gioco di Italiano. A mio avviso manca il regista: secondo me non lo sono né Amrabat né Mandragora, due giocatori che hanno caratteristiche diverse. Sotto questo punto di vista, Torreira mi pare che fosse superiore a entrambi”.

Continua così Grassia: “Esterni d’attacco? La Fiorentina è coperta, anche se Italiano secondo me dovrebbe avvicinarli alla porta per impedire al centravanti di rimanere da solo contro i difensori centrali avversari. Spero inoltre che non vengano prese più imbarcate, come successo in alcune occasione, e che la squadra diventi più solida”.