“Alla Fiorentina manca l’attaccante? Anche la Roma fino a qualche tempo fa aveva fatto pochi gol, ma a differenza dei viola…”

L’ex giocatore e allenatore Alessandro Cucciari ha parlato a TMW Radio, intervenendo sul momento che sta vivendo la Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda il suo reparto offensivo: “Fino a qualche settimana fa la Roma aveva fatto pochi gol ma aveva capitalizzato al massimo le occasioni. In momenti non basta l’attaccante ma serve capitalizzare al massimo.

L’attaccante è importante ma soprattutto la determinazione della squadra ad arrivare a dama. Ad esempio alla Roma Dybala ora gioca con continuità e sta facendo la differenza. Ma ha anche risvegliato uno come Abraham”.