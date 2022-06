Alla Fiorentina non ha convinto, adesso lo vuole mezza Premier League

Dopo lo strepitoso campionato appena concluso, condito da 17 reti in 35 partite, l’attaccante dell’Hellas Verona Giovanni Simeone è finito al centro del mercato degli attaccanti. L’argentino è di proprietà del Cagliari ma il Verona, fiutando l’affare, lo riscatterà entro fine giugno per poi rimetterlo sul mercato: l’idea degli scaligeri è quella di crearsi un tesoretto per rinnovare la squadra in vista della prossima stagione.

Dopo l’interesse anche se solo in via preliminare della Juventus di Max Allegri, che aveva pensato al Cholito come vice Vlahovic, nelle ultime ore si è registrato l’interesse di due squadre della Premier League. Londra sembra essere impazzita per il numero 99 gialloblu: Arsenal e West Ham starebbero entrambe pensando all’argentino per rinforzare l’attacco. E pensare che qualche anno fa a Firenze in molti festeggiarono il suo addio.