Alla Fiorentina piace Farias e due esuberi potrebbero sbloccare la trattativa con il Lecce

La Fiorentina sta pensando all’attaccante del Lecce Diego Farias. L’operazione non si presenta molto facile perché la società pugliese difficilmente si priverà di un giocatore importante che si è ambientato molto bene nella rosa giallorossa. Un vantaggio che la Fiorentina potrebbe avere nella trattativa per arrivare al brasiliano è l’interesse del Lecce per due giocatori viola. Uno è Bryan Dabo, da tempo ai margini della rosa e in procinto di lasciare la Fiorentina; l’altro è Riccardo Saponara, che dopo l’esperienza al Genoa tornerà a Firenze e difficilmente sarà confermato da Iachini. L’occasione per Pradè si presenta ghiotta, ma i margini instaurare una vera e propria trattativa sono ancora da analizzare.