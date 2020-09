“Alla Fiorentina serve un centravanti vero per puntare alle prime posizioni. Se invece l’obiettivo è ridimensionato, allora va bene così. Basta accontentarsi”

Kouame per 88 minuti, Vlahovic e Cutrone nel finale. La Fiorentina ha schierato tutti i suoi giovani attaccanti nel corso del match contro il Torino. Su questi giocatori scrive Alberto Polverosi nel suo editoriale pubblicato dal Corriere dello Sport-Stadio: “Sono ragazzi con talenti diversi ma ugualmente evidenti su cui è giusto scommettere, però non in una squadra che, nelle antiche intenzioni del proprietario, doveva essere tra le più forti. Alla Fiorentina per puntare alle prime 6-7 posizioni serve un centravanti vero. Se invece l’obiettivo è ridimensionato, allora va bene così. Basta accontentarsi“.

