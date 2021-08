Alla Fiorentina servono gol…e un nuovo esterno offensivo

Alla Fiorentina servono gol e non soltanto dal centravanti. Questi potrebbero arrivare da un nuovo esterno offensivo che potrebbe essere inserito in questo comparto.

Da qui nascono i contatti per Riccardo Orsolini, che il Bologna non ha intenzione però di svendere e che ha una valutazione economica importante per i rossoblu.

Sondaggi fatti dai viola anche per Josip Brekalo, 23enne del Wolfsburg di essere ceduto.

In uscita invece c’è l’ex Genoa, Christian Kouame.