Un calendario che fa nuovamente discutere

Anno nuovo, polemiche vecchie. Dopo che più volte nella scorsa stagione ci sono state discussioni sulle date delle partite, in particolare in occasione del doppio confronto in Coppa Italia contro l’Atalanta, anche oggi è difficile stare in silenzio. Fiorentina e Napoli, prossime avversarie in campionato, saranno impegnate tra domani e mercoledì in Coppa Italia: la Viola, come sapete, giocherà mercoledì al Franchi contro l’Atalanta. I partenopei invece, saranno di scena domani contro il Perugia al San Paolo. Un avversario sicuramente più abbordabile e un giorno in più di riposo, che potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza visto che Napoli–Fiorentina andrà in scena sabato. E, particolare da non sottovalutare, la Viola dovrà affrontare anche il viaggio verso il capoluogo della Campania. Insomma, in un momento in cui non ci sono neanche le coppe europee, questo confronto poteva e doveva essere gestito meglio. Sarebbe bastato spostare la partita di campionato dal sabato alla domenica, con un giorno di riposo in più che per la Fiorentina sarebbe stato importante. E invece niente: dopo aver giocato ieri, la squadra di Iachini giocherà mercoledì e poi nuovamente sabato. Mentre il Napoli, che in questo turno di campionato ha giocato di sabato, potrà beneficiare di un giorno di riposo in più.