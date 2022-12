“Alla Fiorentina Vlahovic ha già mostrato di poter fare 20 gol a stagione. Non vedo perché non possa ripetersi alla Juventus. Nemmeno Cristiano Ronaldo era così continuo a 22 anni”

A tuttojuve.com ha parlato l’ex ds del Partizan Belgrado Ivica Iliev, colui che cedette alla Fiorentina l’ex attaccante viola Dusan Vlahovic. Queste le sue parole sul serbo: “La Juventus è uno dei top club europei, c’è grande pressione e le critiche sono molto dure. Le aspettative, anche per quanto è stato pagato, sono davvero altissime, ma ricordiamoci che ha soltanto ventidue anni. E alla sua età, nemmeno CR7 era così continuo”

“La Juventus non ha visto ancora il vero Vlahovic. Alla Fiorentina ha già dimostrato di poter segnare venti gol, non vedo perché non potrebbe riuscirci nuovamente. Lui si è conquistato a suon di gol l’opportunità di giocare nella Juventus, gli è sempre piaciuto il bianconero e non vedo il perché dovrebbe chiedere la cessione”.