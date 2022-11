Alla Juventus basta Kean per vincere, ma all’Hellas Verona manca un rigore al limite del clamoroso. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Al Bentegodi è terminato il primo posticipo tra Hellas Verona e Juventus. Un primo tempo equilibrato finisce 0-0. Succede tutto nella ripresa, quando Kean buca Montipò in contropiede al 60esimo. Circa 10 minuti dopo, un tiro rimpallato del Verona viene deviato da Danilo con un colpo di mano solare, che incredibilmente l’arbitro non vede e il VAR non sanziona. Rigore clamoroso negato ai gialloblu, che ci provano fino alla fine. Poco dopo il 90esimo Lasagna scappa in contropiede, ma viene steso da Alex Sandro. Fallo da ultimo omo e rosso. La punizione successiva di Verdi termina alta. Finisce 0-1, ma l’utilizzo del VAR continuerà a far discutere.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Milan 30, Juventus 28, Atalanta 27, Lazio 27, Inter 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna 16, Sassuolo 16, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.