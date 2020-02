Alla Lazio basta un gol di Caicedo per battere il Parma e avvicinarsi alla Juventus Guarda la nuova classifica di Serie A

La partita delle 18 vedeva in campo al Tardini Parma e Lazio. La partita è finita 1-0 per i biancocelesti, ai quali è bastato un gol di Caicedo nel primo tempo. Lazio che dunque si porta a -1 dalla Juventus, momentaneamente seconda in attesa del derby di Milano di questa sera.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 54, Lazio 53, Inter 51, Atalanta 42, Roma 39, Verona 34, Bologna 33, Cagliari, Parma, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina, Udinese 25, Sampdoria 23, Lecce 22, Genoa 19, Brescia 16, SPAL 15.