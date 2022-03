Alla Lazio basta un rigore del solito Immobile per battere il Venezia e salire al quinto posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 29esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Lazio e Venezia. All’Olimpico, finisce 1-0 per i biancocelesti.

Dopo un primo tempo senza particolari occasioni, nella ripresa la Lazio trova subito il gol del vantaggio con Immobile ma Manganiello annulla per fuorigioco. Al 56’ l’arbitro viene richiamata al monitor per un fallo di Crnigoj ai danni di Luiz Felipe: dopo aver rivisto l’episodio, il direttore di gara assegna il rigore per i padroni di casa. Dagli undici metri Immobile non sbaglia e regala tre punti importanti alla Lazio per la corsa all’Europa.

La squadra di Sarri si porta al quinto posto in classifica a +3 sulla Fiorentina, che però devo ancora recuperare la partita. Il Venezia rimane fermo al terzultimo posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 63, Napoli 60, Inter* 59, Juventus 56, Lazio 49, Atalanta*, Roma 48, Fiorentina* 46, Verona 41, Sassuolo 40, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 19, Salernitana* 16.

*una partita in meno