Alla ricerca del miglior Sottil: una nuova missione per Italiano

Estro, qualità e velocità, ma ancora i gol stentano ad arrivare. La questione relativa all’esterno della Fiorentina Riccardo Sottil resta ancora un po’ un mistero sul piano del gioco in un modulo, come quello di Vincenzo Italiano, che esalta tantissimo esterni d’attacco. Eppure l’unico limite per il giovane giocatore viola sembra essere quello dell’ultimo passaggio. Fa tutto bene, corre tantissimo, ma manca poi di quel pizzico di lucidità in più nel momento del passaggio o del tiro. Ed è bene ribadire che esterni offensivi così promettenti, nel panorama italiano almeno, ce ne sono pochi, specialmente di quelli che hanno il dribbling nelle loro corde. Ma il processo di crescita e maturazione sul campo di Sottil è appena cominciato.

La fiducia da parte dell’ambiente è più solida che mai soprattutto dopo il rinnovo recentemente firmato con il club viola. La scelta dell’ultimo passaggio rimane uno dei fondamenti del calcio più importanti e, di conseguenza, c’è anche da aumentare la continuità di rendimento. Il figlio d’arte saprà migliorare questi dettagli nel corso della stagione con la guida di un maestro come Italiano. Dopo tutto, come è noto, sono i dettagli a fare la differenza, e qui è necessario limarli per fare maturare un giocatore di alto livello.