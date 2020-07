Alla ricerca del riscatto

Se non ci fosse stato lo stop molto probabilmente vederli in campo sarebbe stato un mezzo miraggio. Con lo stop e il conseguente susseguirsi di partite ogni tre giorni, anche chi fino a marzo aveva trovato poco spazio, già in queste prime cinque partite ha già accumulato diversi minuti in campo, facendo anche vedere diverse buone cose in campo. A partire da Lorenzo Venuti, terzino sorpresa nella trasferta di Parma. Titolare anche contro il Cagliari e autore di una prova sufficiente. In difesa guadagna minutaggio anche Federico Ceccherini, dimostrando una buona sicurezza in campo. In attacco, spesso riadattato anche come mezzala da Iachini ha trovato continuità anche Rachid Ghezzal, oggetto misterioso arrivato dal Leicester in estate, poi sparito. Riapparso in campo dopo lo stop, sta facendo vedere qualità discrete. Buon elemento per dare fiato a Ribery. Che per loro sia un improvviso riscatto?

