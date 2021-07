Alla ricerca del vice Vlahovic? Macchè, Italiano sembra aver già scelto il sostituto ‘home made’

Il calciomercato è ormai avviato e la Fiorentina è a lavoro per regalare a mister Italiano i rinforzi per la prossima stagione già alle porte. Oltre ad una difesa da puntellare e ad un centrocampo orfano del tanto agognato ‘regista’, i gigliati sembrano aver bisogno di giocatori dallo spiccato peso offensivo.

Nel ruolo di centravanti, già dalla scorsa stagione, il solo Vlahovic si era fatto carico dell’intero attacco della Viola, col rischio che un raffreddore potesse mettere nei guai l’intera squadra. Quest’anno non potrà essere così. Urge un vice del serbo, un attaccante in grado di garantire una valida alternativa nei momenti di bisogno. Il nome più chiacchierato a tal proposito è quello di Simy, attaccante reduce da 20 reti nello scorso campionato. Dopo la retrocessione del suo Crotone in Serie B, il nigeriano sembra intenzionato a cambiare casacca per continuare a segnare nella massima serie. Ma Italiano ha davvero bisogno di lui?

Dalle ultime novità viste a Moena non sembrerebbe, visto che il vice Vlahovic la Fiorentina sembra già averlo in casa. Sasha Kokorin infatti è stato individuato come l’alternativa giusta al giovane attaccante serbo. Durante l’amichevole vinta ieri dai gigliati contro i dilettanti dell’Ostermunchen, l’ex Spartak Mosca si è alternato con lui, mostrando a tutti di esser in grado di interpretare il ruolo. Anche Italiano, nelle parole rilasciate post gara, ha sottolineato come Kokorin stia lavorando nello stesso modo di Vlahovic, studiando i medesimi movimenti e tatticismi.

Chiaramente i due attaccanti hanno caratteristiche diverse fra loro. Se il serbo è forte fisicamente, in grado di far salire la squadra, dando anche profondità alla manovra offensiva, il russo, per indole, è più portato a venir incontro al pallone, giocare di sponda col centrocampo, creando così spazi per i tagli dei due esterni d’attacco.

Vlahovic e Kokorin: la Fiorentina ha già il suo tandem d’attacco?