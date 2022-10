Alla ricerca della continuità. Nessuno fermi la Fiorentina

Parola d’ordine: continuità. Ormai sono passate due lunghe settimane, ma quella vittoria contro il Verona deve essere il punto di ripartenza della Fiorentina. Meno possesso palla, ma più verticalizzazioni e maggiore efficacia. Risultato: più di un gol segnato e tre punti.

Come riporta La Repubblica, è quella la scintilla che la Fiorentina ha acceso e che deve portare avanti in questo continuo percorso Serie A – Conference League. Da oggi, 2 ottobre al 13 novembre, la Viola scenderà in campo ben 12 volte. A cominciare, proprio, dalla trasferta al Gewiss Stadium, un impegno spinoso e complicatissimo, ma che può ancora dare segnali di continuità.