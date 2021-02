Alla ricerca della doppia cifra!

Kouame era l’unica alternativa a Vlahovic e adesso la situazione di Prandelli è più complicata. Come scrive il Corriere dello Sport, l’allenatore però può contare su Ribery recuperato e sul jolly Eysseric sempre che non voglia “rispolverare” Callejon, oltre ad inserire per uno spezzone di gara Kokorin, il nuovo arrivato che sta migliorando dal punto di vista della condizione fisica e atletica. La certezza però è di nuovo Vlahovic, sempre più carico e fiducioso nei suoi mezzi tanto che ieri pomeriggio ha postato sul suo profilo Instagram una grande scritta “Vamos” per sottolineare una rete personale durante l’allenamento. Domani il serbo cerca il decimo centro stagionale e le premesse ci sono tutte per diventate ancora una volta l’uomo decisivo.