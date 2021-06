Alla ricerca di un centrale…ed è un giocatore di primo livello. Gattuso parlerà con Pezzella: l’argentino ha già staccato la spina o no?

Per quanto riguarda la difesa, la Fiorentina si concentrerà sulla ricerca di un centrale, anche perché Milenkovic cambierà maglia nel corso dell’estate, e sarà un altro giocatore di primo livello.

Intanto Gattuso, si legge su La Gazzetta dello Sport, in questi suoi primi passi in viola parlerà con Pezzella per capire se l’argentino ha già staccato la spina o se potrebbe accettare una nuova sfida.