Alla ricerca di un regista in difesa sulle orme di Gonzalo. Le corsie esterne per il futuro restano un rebus

Pare che la dirigenza della Fiorentina ritenga che opportuno disporre un giocatore diverso da German Pezzella per affiancare in difesa i confermatissimi Nikola Milenkovic e Martin Caceres. Il Corriere Fiorentino evidenzia come infatti i viola siano alla ricerca di un elemento che sappia impostare e dettare i tempo di gioco. Per capirci meglio, qualcuno che faccia rivivere i fasti di Gonzalo Rodriguez, un vero regista in retroguardia quindi. Il sogno è rappresentato da Marash Kumbulla del Verona, ma la concorrenza, soprattutto dell’Inter, si fa sentire. Più abbordabile resta un profilo come quello di Daniele Rugani, mai veramente al centro del progetto-Juve. Le candidature restano aperte anche per quanto riguarda sulle corsie esterne. Quello di Alessandro Florenzi rimane un nome che continua a circolare in orbita viola dopo che ha fatto capire di non avere intenzione per ora di tornare alla Roma. Va tenuto però presente che Lirola vorrebbe restare il titolare in maglia gigliata. Il vero rebus resta a sinistra, dato che lì difficilmente ci sarà uno tra l’attuale Dalbert o Biraghi in prestito ora all’Inter. Il nome più gettonato è infatti quello di Spinazzola in forza ai giallorossi.