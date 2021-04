Alla Roma basta un gol per battere il Bologna e rimanere agganciata al treno per la Champions Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finito anche il posticipo delle 18.00 di questo trentesimo turno di Serie A tra Roma e Bologna all’Olimpico. Ai giallorossi è bastato un gol di Borja Mayoral a fine primo tempo per battere i rossoblù. Con questa vittoria la Roma rimane agganciata al treno per la Champions salendo a 54 punti ma rimanendo al settimo posto. Il Bologna rimane a 34 punti, in una zona di classifica comunque più che tranquilla.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 74, Milan 63, Juventus 62, Napoli 59, Atalanta 58, Lazio* 55, Roma 54, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia 32, Fiorentina, Benevento 30, Torino 27*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)