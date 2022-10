Alla Roma basta un rigore per sbancare il campo della Sampdoria e portarsi al quarto posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 è scesa in campo la Roma a Marassi contro la Sampdoria. La partita è stata sbloccata subito dai giallorossi, con un calcio di rigore trasformato sotto l’incrocio da Lorenzo Pellegrini. Tanto è bastato alla squadra di Mourinho per portare a casa la vittoria, superando così la Lazio al quarto posto in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Torino 11, Empoli 11, Monza 10, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia 9, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.