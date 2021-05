Alla scoperta di “Braveheart” Gattuso: dalla Onlus istituita in Calabria fino alla giornata di festa in suo onore

L’arrivo del nuovo allenatore della Fiorentina Rino Gattuso ha scaturito nell’ambiente viola una ventata di novità e di ambizione. C’è infatti tanta curiosità su come il tecnico e tutto l’ambiente viola si approcceranno e intraprenderanno insieme questa nuova avventura.

In attesa della sua presentazione ufficiale vi raccontiamo alcune particolarità che contraddistinguono Gattuso sia come uomo di calcio e non soltanto. Iniziamo con una precisazione. “Ringhio” non rappresenta l’unico appellativo che gli è stato dato. Nel corso della sua avventura ai Rangers Glasgow in Scozia i tifosi lo rinominarono, per il suo temperamento e la sua determinazione in campo, con il nome di “Braveheart”, “cuore impavido”. Non a caso si riferivano al soprannome del patriota ed eroe nazionale scozzese William Wallace protagonista del film nel 1995 diretto e interpretato da Mel Gibson.

Al neo-allenatore viola è dedicata addirittura una giornata di festa. Ad Oshawa, in Canada, c’è una piccola comunità di origini calabresi che ogni anno, precisamente il 25 giugno, festeggia il Gattuso Day, in onore di Ringhio. Tra le curiosità più divertenti ricordiamo la sua comparsata nella famosa serie animata I Simpsons. Ha infatti prestato la voce in una puntata doppiando Coach Krupt, l’insegnante di ginnastica della Scuola Elementare di Springfield dai modi piuttosto ruvidi.

Il nome di Rino Gattuso va menzionato anche per iniziative importanti e di solidarietà. Nel 2003 ha istituito una ONLUS dal nome “Forza Ragazzi” per aiutare i ragazzi meno fortunati in Calabria, ed è associata anche una scuola calcio.

Queste sono soltanto alcune delle curiosità collegate al tecnico originario di Corigliano Calibro. Per saperne di più attendiamo di vederlo all’opera sulla panchina della Fiorentina per cogliere aspetti e sfumature che possano contribuire alla crescita di tutti i giocatori viola.