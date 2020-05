Alla scoperta di Stevanovic, il talento per la Fiorentina consigliato da Milenkovic

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Nikola Milenkovic ha consigliato un giovane talento alla Fiorentina: “Ci sono tanti i giovani interessanti in Serbia, in particolare direi Filip Stevanovic, in forza al Partizan: è un 2002″. Il diciassettenne è considerato come l’astro nascente del calcio serbo. Esterno d’attacco, ma all’occorrenza anche trequartista: velocissimo e dal piede destro delicato, predilige rientrare dalla sinistra verso il centro del campo per puntare la porta avversaria. Portarlo via al Partizan non sarà facile, visto che il suo valore aveva già superato i 20 milioni di euro prima del nascere della pandemia. Su di lui, nonostante la giovane età, è forte l’interesse di diverse squadre europeo tra cui Juventus, Inter e Atalanta. In campionato, Stevanovic ha giocato 21 partite arricchite da 4 gol e 3 assist. Ecco un video con i suoi highlights:

