Allarme Coronavirus: e perché migliaia di milanisti sono stati fatti venire al Franchi? La risposta e i possibili provvedimenti

L’allarme Coronavirus è ormai scoppiato nel nostro Paese, e inevitabilmente anche il campionato di calcio ne sta risentendo. Nell’ultima giornata di Serie A sono state rinviate quattro partite, e tante altre verranno non disputate o giocate a porte chiuse nei prossimi turni. Quello che in tanti si sono chiesti, allora, è perché sia stato permesso a migliaia di tifosi milanisti di recarsi al Franchi Sabato sera. Ricordando che il capoluogo lombardo è una delle cosiddette “zone rosse”. La spiegazione è dovuta al fatto che l’allarme è scoppiato troppo tardi, quando ormai i tifosi milanisti erano già in viaggio o addirittura già arrivati a Firenze. Richiamarli indietro o impedire loro di andare allo stadio sarebbe stato alquanto complesso, e avrebbe avuto conseguenze di ordine pubblico indomabili. In generale, comunque, la questione sarà gestita meglio in vista delle prossime giornate. La soluzione, anche se manca ancora l’ufficialità, potrebbe essere quella di proseguire il campionato a porte chiuse dal momento che rinviare un alto numero di partite ne renderebbe poi fortemente complicato il recupero.