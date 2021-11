Allarme in difesa per la Fiorentina in vista del Milan: squalificata la coppia di titolari Milekovic-Quarta

Proprio quando Vincenzo Italiano aveva trovato una quadra all’assetto titolare difensivo della Fiorentina, almeno per quanto riguarda i due centrali, contro il Milan là dietro ci sarà da risolvere un problema non da poco. Sia Milenkovic che Martinez Quarta infatti saranno squalificati in vista della partita con i rossoneri: il serbo dovrà scontare la squalifica per l’espulsione rimediata contro la Juventus, mentre l’argentino era in diffida e anche il suo cartellino giallo contro i bianco neri lo costringerà a un turno di stop.

Proprio Quarta aveva trovato continuità al fianco di Milenkovic nelle ultime partite da titolare, per una coppia che sembrava ormai inamovibile. I cartellini costringeranno l’allenatore viola a fare a meno di loro due in una partita importante come quella contro il Milan. Ci sarà da affidarsi con tutta probabilità alla coppia Nastasic-Igor, senza alternative in panchina. Potrebbe dunque arrivare qualche chiamata dalle giovanili.