All’assalto decisivo di Piatek: Da Berlino la richiesta è di 27 milioni ma la Fiorentina vuol limare la cifra. I dettagli

Krzysztof Piatek è l’obiettivo principale delle ultime ore di mercato per la Fiorentina: il club viola vuole regalarsi un grande attaccante in questa sessione e il polacco, ceduto dal Milan a gennaio scorso, sarebbe il grande obiettivo di Pradè. Secondo TMW, è previsto un assalto a giorni per riavvicinare le parti dopo alcune settimane di stallo: al momento la valutazione che fa l’Hertha del calciatore è di 27 milioni, che il club viola sta cercando di limare in proprio favore, così come si tratta col giocatore, che in Germania ha un ingaggio di quattro milioni. E’ evidente che una eventuale cessione di Federico Chiesa spalancherebbe le porte all’operazione, che al momento si sta sviluppando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: la formula preferita per l’affare, specie per i tedeschi.

