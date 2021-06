Alle fine Macia potrebbe davvero tornare in Italia: l’ex dirigente della Fiorentina proposto a una squadra di Serie A

Si era parlato anche di un suo possibile ritorno a Firenze per affiancare Daniele Pradè per il calciomercato. Eduardo Macia però in Italia potrebbe tornarci veramente. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’ex dirigente della Fiorentina sarebbe stato proposto alla Sampdoria di Ferrero per rinforzare la dirigenza blucerchiata visto il possibile addio di Pecini, che dovrebbe andare allo Spezia. Si muove anche il mercato dei dirigenti. La Sampdoria ci pensa.

