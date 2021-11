Allegri: “Abbiamo trovato una Fiorentina che gioca bene a calcio. Noi abbiamo tenuto bene mentalmente, sono contento”

A Dazn le parole di Max Allegri, tecnico della Juventus, che commenta così la vittoria sulla Fiorentina: “Sono contento per le prestazioni di tutta la squadra ma di Rugani in particolare, perché non aveva quasi mai giocato. Mentalmente abbiamo tenuto bene e questo ci deve rendere contenti per la vittoria di oggi ma molto arrabbiati per i punti lasciati con Sassuolo, Empoli e Verona. Con una cattiveria diversa nel giocare avremmo fatto risultati diversi.

Nel secondo tempo abbiamo tirato di più ma nel primo abbiamo avuto più presupposti in cui abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. La vittoria ci dà morale ma non ci deve far abbassare il livello di attenzione. Stasera abbiamo vinto tutti i contrasti e questo la dice lunga sull’andamento della partita, col Sassuolo li avevamo persi. Abbiamo trovato una Fiorentina che gioca bene a calcio, sono molto bravi”.