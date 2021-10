Allegri: “Al momento la Juventus è una squadra da metà classifica. Contro la Fiorentina l’occasione per tornare a vincere in casa”

Al termine di Hellas Verona-Juventus ha parlato a DAZN l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri, facendo riferimento anche al prossimo match dei bianconeri in campionato contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “In questo momento non servono le parole non servono, c’è solo da lavorare duramente. Siamo in una brutta situazione, al momento siamo una squadra di metà classifica. Ne usciremo fuori con uno spirito diverso e la voglia di vincere qualche contrasto in più”

E ancora: “Martedì abbiamo una partita importante. Dobbiamo solo pensare a quello che dobbiamo fare. Le cose si sistemeranno. Sabato contro la Fiorentina sarà l’occasione per tornare a vincere in casa”.