Allegri: “Alla Fiorentina penseremo da domenica. In campionato i viola hanno un calendario migliore rispetto a chi è dietro di noi”

Alla vigilia della partita contro il Bologna, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche della prossima partita in Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole sulla semifinale di ritorno in programma mercoledì:

“Bonucci sta bene, però devo decidere fra lui e Chiellini anche in vista della Coppa. Devo gestire le due partite, domani deciderò se scenderà in campo prima lui o prima Giorgio. Facciamo un passo alla volta, pensiamo al Bologna e al campionato. Ci sono sei partite di cui le ultime due sono con squadre dietro di noi. La Fiorentina ha il calendario migliore rispetto a chi è dietro di noi, bisogna fare attenzione e secondo me servono ancora 10 punti, minimo, per andare in Champions. Alla Coppa Italia penseremo da dopodomani”