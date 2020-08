Allegri all’Inter al posto di Conte? L’ex tecnico della Juventus metterebbe subito il bastone tra le ruote alla Fiorentina

Mario Mandzukic viene da tempo accostato alla Fiorentina, in quanto profilo d’esperienza e attaccante di peso che manca alla squadra di Iachini. Tuttavia, secondo tuttomercatoweb, ci sono varie squadre interessate all’ex Juve. Tra queste l’Inter, che potrebbe buttarcisi a capo fitto in caso di cambio in panchina. Se davvero Conte venisse sostituito da Allegri, il tecnico livornese gradirebbe molto riavere Mandzukic nella propria rosa. Il croato, nel caso, sarebbe il quarto attaccante dopo Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez. Un ruolo certamente molto diverso da quello che gli offrirebbe la Fiorentina…

0 0 vote Article Rating