Allegri “allontana” la Juventus da Vlahovic: “Arriveremo a giugno con questa rosa”

E’ francamente difficile pensare che la Fiorentina possa privarsi di Dusan Vlahovic durante il mercato di gennaio. Come abbiamo più volte raccontato, in Italia l’unica pretendente potrebbe essere la Juventus che però non possiede nell’immediato le disponibilità per accontentare le richieste di Commisso.

Un’ulteriore conferma sul fatto che Vlahovic non sarà bianconero nel mercato invernale è arrivata direttamente da Massimiliano Allegri: “Dopo la partita col Bologna ho detto che la rosa è ottima e con questi dobbiamo arrivare a giugno e lavorare. Dobbiamo lavorare per migliorare tutti a livello individuale; abbiamo cinque mesi per farlo, dobbiamo restare concentrati e sereni”.