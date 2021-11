Allegri: “Chiesa tecnicamente è un giocatore di altissimo livello. Ha qualità straordinarie anche se deve migliorare. Chelsea avversario di livello diverso”

Massimiliano Allegri ha parlato così di un ex giocatore della Fiorentina alla vigilia della sfida tra la sua Juventus e l’Atalanta: “Come sta Chiesa? Con la Lazio ha disputato una bella partita, ha avuto anche occasioni per fare gol, in campo aperto, in occasioni di gioco a lui congeniali. Quella di Londra è stata una gara diversa, il livello degli avversari era diverso. Federico tecnicamente è un giocatore di altissimo livello, ha qualità straordinarie, poi come tutti ha bisogno di lavorare per migliorare in certe situazioni. Quella vista è la sua posizione, che ci sia o non ci sia Dybala, cambia poco”.