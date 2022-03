Allegri: “Con la Fiorentina la squadra ha interpretato bene la partita”

Questo pomeriggio, alla vigilia della sfida contro lo Spezia, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Tra i tanti temi trattati, il tecnico bianconero ha avuto modo di tornare a parlare della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“A Firenze la squadra ha giocato con sicurezza, avendo subito delle situazioni su contropiede dove loro sono molto bravi. Potevamo far meglio in fase offensiva tecnicamente, ma la squadra ha interpretato la partita al meglio in quel contesto. A Empoli potevamo fare meglio in fase difensiva come squadra, si può e si deve migliorare ma bisogna sempre capire il momento e in che condizioni è la squadra. Se abbiamo le energie per fare una partita in un modo in un altro, ma bisogna sempre ottenere risultato. Mi sembra che questo la squadra lo stia facendo bene anche da un po’ di partite. Alternando cose buone a cose meno buone, ma fa parte della stagione. Ci avviciniamo alla fine della stagione, il tempo di recupero non c’è e gli errori si devono assottigliare. Siamo indietro e i punti pesano di più, l’interpretazione alla partita, bisogna arrivare alla vittoria in un modo o nell’altro ma l’importante è arrivarci”.